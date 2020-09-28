Петрозаводск, , 12:24 — REGNUM В Республике Карелия только один пациент с диагнозом COVID-19 в настоящее время подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 28 сентября проинформировали в минздраве Карелии.

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Ранее сообщалось, что в республике развернуто более пятисот коек для пациентов с коронавирусом (с учетом резервных), почти половина коек остается свободными, поскольку у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, и госпитализация им не требуется. Из общего числа коек 108 оснащены аппаратами ИВЛ.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 18 носителей коронавируса SARS-CoV-2, в том числе у четверых детей. Днем ранее суточный показатель в республике был выше — 30 новых инфицированных, в том числе шесть детей.

Всего в Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились 3914 человек, из них 3280 уже выписаны, 36 человек умерли.

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