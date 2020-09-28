Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 93 случая заражения коронавирусом среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях, снято с контроля 16 обучающихся и восемь образовательных организаций. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В обладминистрации уточнили, что на контроле остаются 77 случаев заражения коронавирусом среди обучающихся в 54 общеобразовательных организациях, 69 классов переведены на дистанционное обучение.

В министерстве образования области отметили, что с 1 сентября выявлено 43 случая заражения коронавирусом среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.

«Обучение во всех классах осуществляется с применением дистанционных технологий в двух школах: школе №16 г. Болотное и Казанской школе», — подчеркнули в минобре.