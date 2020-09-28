Джакарта, , 12:10 — REGNUM Согласно правительственным данным, в Индонезии за сутки выявили 3509 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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Издание отмечает, что пандемия в Индонезии находится в тревожной стадии по прошествии более шести месяцев. До сих пор не было никаких признаков того, что скорость передачи коронавируса в стране снизилась.

Всего в стране выявлено 278 722 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, в период с 27 по 28 сентября 2020 года в Индонезии скончались 87 пациентов с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 10 473 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что представители Агентства по надзору за продуктами и лекарствами (BPOM) посетят место разработки вакцины от коронавируса в Пекине.

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