Салехард, , 12:08 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 15 случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 30, в Салехарде — 19, Муравленко — 16.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 98 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 28 сентября зарегистрировано 15 142 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 398 человек, 99 пациентов с COVID-19 скончались.