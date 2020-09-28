Москва, , 12:08 — REGNUM Каждый третий житель России (33%) уверен, что нынешний президент РФ Владимир Путин достоин Нобелевской премии, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Практически столько же против, 34% затруднились с ответом. Число сторонников номинации Путина растет с увеличением возраста — 28% среди людей младше 35 лет и 41% — старше 45 лет.

Семь лет назад в 2013 году Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира Тогда против его выдвижения высказывались 42%, сегодня число противников снизилось почти на 10% до 33%.

Опрос проведен 17—18 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 324 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.

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