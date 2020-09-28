Мурманск, , 12:05 — REGNUM Правительство Мурманской области частично переходит на удаленный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"С 30 сентября 30% сотрудников органов исполнительной власти региона перейдут на дистанционный режим работы. Частичный перевод сотрудников на удаленный режим работы может коснуться не только областных, но и муниципальных учреждений», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с COVID-19 госпитализирован министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.