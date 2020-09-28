Кампала, , 12:09 — REGNUM Уганда была признана страной с наиболее эффективной стратегией по борьбе с пандемией коронавируса в Африке за август 2020 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на рейтинг Комиссии Lancet по COVID-19.

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Согласно рейтингу, Уганда заняла 10-е место из 91 стран мира, стратегии по борьбе с пандемией которых были рассмотрены экспертами.

Уганда заняла первую строчку рейтинга в Африке, вслед за ней расположились Того, Руанда, Демократическая Республика Конго и Нигерия.

Чарльз Оларо, глава департамента экстренных медицинских служб министерства здравоохранения Уганды, заявил, что рейтинг свидетельствует о том, что по всей стране были успешно приняты меры стратегического реагирования на пандемию.

«Существуют свидетельства того, что нацеленные на минимизацию пандемии меры работают. Мы рассматривали не только аспект COVID-19, но и социальный аспект», — сказал Оларо.

Рейтинг был основан на четырех показателях успешности борьбы с пандемией, среди которых усредненное число подтвержденных случаев заражения на миллион населения в день, уровень смертности, количество тестов на наличие коронавируса и др.

Члены комиссии Lancet по COVID-19 в своем заявлении во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили, что 19 стран добились затухания эпидемии в августе.

«Мы отмечаем, что 10 из 19 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Lancet.