Тюмень, , 11:57 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 28 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 71 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 сентября зарегистрировано 9356 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 7561 человек, 38 пациентов с COVID-19 скончались.