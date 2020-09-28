Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области жертвами сексуальных преступлений, в которых обвиняется 34-летний житель Матвеевского района, стали восемь детей из четырех российских регионов. Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов сообщил корреспонденту ИА REGNUM подробности дела о посягательстве на половую неприкосновенность детей, возраст которых от девяти до 15 лет.

По данным следствия, от действий оренбуржца пострадали дети, проживающие в Оренбуржье, Татарии, Башкирии и Ярославской области.

Напомним, в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в совершении развратных действий; понуждении к действиям сексуального характера; обороте материалов с порнографическими изображениями детей младше 14 лет; насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет, соединенных с угрозой убийства по отношению к другим лицам; нарушении неприкосновенности частной жизни.

Оренбуржец посредством страниц в соцсетях вел поиск детей, оказывал на них психологическое воздействие и получал порнографические изображения, которые распространял в интернете.

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