Москва, , 11:53 — REGNUM Туроператоры в конце сентября начали продажи туров на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Пока продажи идут на низком уровне, всплеск проса ожидается во второй половине ноября — начале декабря, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дедушка Мороз Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

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Цена туров к Деду Морозу в зимнем сезоне 2020−2021 гг. не изменилась. Но на пиковые даты на 5% выросли перевозки. В гости к Деду Морозу поехать можно уже в сентябре. Такие туры на один-два дня на двоих без стоимости проезда стоят 11−20 тыс. руб.

Новогодние туры в Великий Устюг стартуют с 18 ноября, когда отмечается день рождения российского Деда Мороза. Цена туров колеблется от 37 до 74 тыс. руб. на двоих взрослых, включая железнодорожную перевозку, трансфер, экскурсии и питание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины (54%) жителей России планируют провести новогодние праздники дома.

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