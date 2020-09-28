Рязань, , 11:48 — REGNUM В Рязанской области 28 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области зарегистрированы 8093 носителя вируса. После выздоровления был выписан 6681 пациент.

За весь период скончались 50 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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