Ставрополь, , 12:09 — REGNUM Участники ярмарок выходного дня в Ставрополе могут начать поднимать цены на свою сельхозпродукцию. Это вызвано повышением тарифов на участие в таких ярмарках, пишет местное издание Newstracker.

С 8 сентября для участников ярмарок под брендом «Покупай ставропольское» мэрия краевой столицы повысила тариф, подняв его с нуля до 147 рублей за кв. метр торговой палатки. Изменение тарифа произошло после смены администрирующей организации.

Опрошенные изданием торговцы (они же местные сельхозтоваропроизводители) сообщили, что вслед за повышением тарифа может последовать рост цен на продукцию, представленную на ярмарках выходного дня. Так предприниматели намерены компенсировать возросшие непроизводственные расходы.

«Мы по минимальной цене торгуем. У меня итак неурожай пшеницы в этом году — мне все корма дорогие. Но я стараюсь держать цену. А если мне поднимут цену на аренду, то в любом случае придется повышать цену на мою продукцию», — рассказал один из торговцев.

Согласно информации на сайте администрации Ставрополя, на состоявшейся в городе 19 сентября сельскохозяйственной ярмарке было 75 участников. Отмечается, что товаропроизводителями края были представлены колбасы, сыры, выпечка, молочная продукция, рыба, овощи, фрукты, специи, мед и другое. В итоге было реализовано более 30 тонн продуктов питания.