Тбилиси, , 11:51 — REGNUM Вузы и профессиональные училища в Грузии откроются с 19 октября на территории всей страны, кроме Аджарии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 28 сентября объявил по итогам совещания министр образования Грузии Михаил Чхенкели.

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«19 октября студенты вернутся в аудитории везде, кроме Аджарии. Соответственно, университеты и профессиональные училища возобновят свое функционирование в аудиториях», — сказал Чхенкели.

Он также подтвердил, что с 1 октября, во всех школах, кроме Аджарии, где обучение проводят дистанционно, возобновят занятия в классах. В отношении учеников других классов министр пообещал сделать заявление позже.

Чхенкели также призвал жителей Грузии выполнять рекомендации минздрава для профилактики распространения коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшилась, и не пришлось закрывать для посещения школы, вузы и училища.

Стоит отметить, что в сентябре в Грузии наблюдается постоянный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Более 60% случаев приходится на Аджарию.

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