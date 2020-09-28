Стокгольм, , 13:19 — REGNUM По данным статистического сайта Worldometer, жертвами пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 стал один миллион человек. В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл призвал не поддаваться панике, а сопоставить эту цифру с последствиями других заболеваний в мире. Об этом 28 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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По данным Worldometer, фактически больше всего пострадали Соединенные Штаты Америки, где от COVID-19 погибли чуть более 200 000 человек. За ними следуют Бразилия, Индия и Мексика с чуть более 140 тыс., 95 тыс. и 76 тыс., соответственно.

По количеству смертей на 100 000 жителей список крупнейших стран мира возглавляет Перу со 100 случаями. В этом отношении Швеция также относительно сильно пострадала — около 58 летальных исходов на 100 000 жителей.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в своем интервью Sveriges Radio заявил, что «это, конечно, ужасная цифра», но в то же время подчеркнул, что ее не следует преувеличивать, а следует сопоставить с другими заболеваниями во всем мире.

«Это довольно небольшое число по сравнению со многими другими болезнями, приводящими к смерти. Нас не следует вводить в заблуждение, думая, что это единственная проблема во всем мире, когда речь идет о глобальном здравоохранении», — объяснил Тегнелл.