Туркестан, Казахстан, , 11:42 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия международного аэропорта в Туркестане. Об этом 28 сентября на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай.

В рамках рабочей поездки экс-президент также посетил стадион «Туркестан-Арена» и многофункциональный концертный зал «Конгресс-холл». Назарбаев также осмотрел новый отель Rixos Turkistan.

Напомним, 28 сентября Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. Он планирует посетить новые объекты города, построенные после присвоения городу статуса областного центра.