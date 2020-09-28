Оренбург, , 11:38 — REGNUM В Оренбурге после гибели девятилетней девочки в областной детской больнице после проведения стоматологической операции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, ребёнок находился в отделении челюстно-лицевой хирургии оренбургской клиники 23−24 сентября. Девочке проводилась операция по удалению новообразования костей черепа и лица. После операции пациентку перевели в отделение реанимации из-за гипертермии. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось.

«Изъяты медицинские документы, назначены необходимые экспертизы, с учетом выводов которых следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за полное и качественное оказание медицинской помощи ребенку», — сказал официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

Ранее о проведении проверки по факту гибели девочки заявила прокуратура. Напомним, у девочки был сверхкомплектный зуб, который мешал расти коренному. После хирургического вмешательства ребенок не вышел из наркоза.

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