Тамбов, , 11:35 — REGNUM В Тамбовской области 28 сентября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один положительный тест больше по сравнению с 27 сентября.

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Всего в области зарегистрирован 7641 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6603 пациента, в том числе 12 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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