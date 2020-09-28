Владимир, , 11:31 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 28 сентября зарегистрировано 211 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5873 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области за сутки выявлены 40 новых носителей коронавируса