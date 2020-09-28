Пекин, , 11:31 — REGNUM В Китае к концу года ожидают поступления в продажу инактивированной вакцины от COVID-19. Об этом говорится в сообщении отдела пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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В госкомитете отметили, что четыре китайских вакцины одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей. Для некоторых вакцин разрешены первый и второй этап клинических испытаний, другие уже прошли второй этап. Специалисты также разрабатывают ещё вакцины, эта работа успешно продвигается.

Если испытания пройдут успешно, китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу до конца года, пояснили в комитете.

В настоящее время в Китае испытывают 11 вакцин от COVID-19. Из них четыре проходят третий этап тестирования. Специалисты работают сразу над пятью типами вакцин: на основе рекомбинантных белков, инактивированной, на основе аденовирусного вектора, на основе нуклеиновых кислот и аттенуированной гриппозной вакциной.

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