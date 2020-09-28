Владимир, , 11:29 — REGNUM Во Владимирской области 28 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Всего в области зарегистрированы 7211 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5873 пациента, в том числе четыре человека — за последние сутки.

За весь период скончались 211 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19