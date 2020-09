Токио, , 11:29 — REGNUM В экшен-игре Hyrule Warriors: Age of Calamity можно будет поиграть за молодую Импу. Об этом 27 сентября сообщило издание Eurogamer.

Геймплей за молодую Импу показали во время презентации на Tokyo Game Show 2020. В бою героиня использует различные техники ниндзя и создаёт нескольких клонов.

Напомним, Импа — это пожилая старейшина деревни Какарико из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В Hyrule Warriors: Age of Calamity эту героиня «омолодят» на 100 лет.

