Томск, , 11:29 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

За сутки в регионе выздоровели 43 человека, за весь период — 6082.

Всего в Томской области по состоянию на 28 сентября коронавирус выявлен у 7320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались 84 пациента с COVID-19. По состоянию на 27 сентября в Томской области было выявлено 7249 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили ещё 73 носителя SARS-CoV-2