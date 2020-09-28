Мурманск, , 11:27 — REGNUM У главы министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева обнаружен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Чиновника госпитализировали ночью с 27 на 28 сентября. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Решение о том, чтобы начать лечение в стенах медучрежения, Дмитрий Панычев принял самостоятельно, для того чтобы снизить эпидемические риски.

«Глава регионального минздрава призвал северян не пренебрегать советами врачей: использовать средства индивидуальной защиты, по возможности снизить число социальных контактов, пользоваться дезинфекторами в общественных местах, пройти вакцинацию от сезонного гриппа», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом опасный коронавирус был обнаружен и у главы минздрава Архангельской области Антона Карпунова. Чиновник перенес заболевание в амбулаторных условиях.