Цхинвал, , 11:28 — REGNUM У главного санитарного врача Южной Осетии и главы комитета Юго-Осетпотребнадзора Марии Кочиевой выявили коронавирус. Об этом сама чиновница 28 сентября сообщила агентству «Рес».

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"Работа будет вестись в дистанционном режиме, руководство республики проинформировано», — рассказала журналистам Кочиева.

Она добавила, что работа по проведению ПЦР-тестов в республиканской лаборатории комитета Юго-Осетпотребнадзора будет продолжаться и результаты исследований сообщат этим вечером.

Стоит отметить, что это 94 случай заражения коронавирусом в Южной Осетии за время пандемии и четвертый после того, как 15 сентября открыли границу с Россией. Ранее SARS-CoV-2 выявили у заместителя главы комитета Юго-Осетпотребнадзора Анны Гаглоевой.