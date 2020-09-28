Пермь, 28 сентября 2020, 11:24 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 сентября, зафиксировано три летальных исхода у пациентов с COVID-19. Двое умерли от коронавирусной инфекции. Причиной смерти в одном случае названо сопутствующее заболевание. Все трое пациентов имели положительные результаты тестов на коронавирус. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»
С начала пандемии в регионе скончались 450 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2. В 274 случаях причиной летального исхода называют коронавирусную инфекцию, а в 176 — сопутствующие заболевания.
Напомним, с конца марта на территории Прикамья выявлен 9671 случая заражения коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье за сутки скончались пятеро пациентов с COVID-19