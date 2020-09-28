Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM С начала августа 2020 года уже 590 жителей Свердловской области не прошли обязательный тест на COVID-19 по возвращению из-за границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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250 граждан РФ уже привлекли к административной ответственности из-за несвоевременного прохождения тестирования. Еще 340 жителям направили извещения о составлении административного протокола.

Всего с 1 августа 2020 года в регион прибыло из-за границы 15 864 человека. В первые три дня (согласно новым нормам) тест прошли 15 274 человека, у 73 из них обнаружили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области оштрафовали уже второго жителя, не прошедшего тестирование на COVID-19 после возвращения из Турции.

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