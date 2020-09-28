Москва, , 11:21 — REGNUM В Москве закроются на три месяца для входа и выхода посетителей Спасские ворота Кремля, предупредила 28 сентября Федеральная служба охраны (ФСО), сообщает ТАСС.

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Проход через них будет запрещён с 1 октября и до конца 2020 года. Спасские ворота закрываются в связи с проведением ремонтных работ.

Для желающих посетить музеи и храмы на территории Московского Кремля останется открытым вход и выход через Троицкую башню.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Спасских ворот появился новый пункт пропуска в Московский Кремль.

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