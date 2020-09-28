Хельсинки, , 11:24 — REGNUM Власти Финляндии вновь вводят ограничения на въезд для граждан Швеции и ряда других европейских стран. Главная причина ужесточения пограничного контроля заключается в росте распространения коронавирусной инфекции, так как за последние 14 дней в некоторых странах был превышен показатель в 25 случаев заражения на 100 000 жителей. Об этом 28 сентября сообщила газета Svenska Yle.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Ограничения на международное сообщение со Швецией и Эстонией были сняты примерно неделю назад. Однако с 28 сентября они вводятся заново. Помимо этих стран, ужесточения коснутся Германии, Норвегии, Исландии и Словакии, а также Грузии, Канады и Туниса.

Граждане этих стран не могут посещать Финляндию без так веских причин, как прохождение обучения, работа или лечение за границей. На них также распространяется требование о 14-дневном карантине.

Однако жители Швеции и Эстонии, работающие в Финляндии, по-прежнему смогут пересекать границу без ограничений. Движение граждан, не обременяемое требованием соблюдения карантина, разрешено в приграничной зоне между Финляндией и Швецией, а также Норвегией.