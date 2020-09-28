Токио, , 11:18 — REGNUM Дополнение A New Power Awakens — Part 2 для игры Dragon Ball Z: Kakarot выйдет осенью 2020 года. Об этом 28 сентября сообщает издание Gematsu.

Новым боссом игры станет Золотой Фриза, который будет противостоять геймерам вместе со своей могущественной армией. Помимо этого, Гоку и Вегета получат новые трансформации, дарующие им особые возможности.

Напомним, Dragon Ball Z: Kakarot — это экшен-игра, созданная по мотивам одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся в январе 2020 года.

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