Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 сентября, выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Стоит отметить, днем ранее (на 27 сентября) суточный прирост составлял 73 случая, а на 26 сентября — 75.

На сегодняшний день, ежесуточный прирост носителей SARS-CoV-2 составляет 0,8%, а коэффициент распространения случаев заражения — 1,02 (на 27 сентября — 1,03). Среди новых случаев трое детей и 72 взрослых: 34 мужчины и 38 женщин. В больницах лечение получают 43 человека, под меднаблюдением дома находятся 32 человека.

С начала пандемии в Прикамье выявлен 9 671 носитель нового коронавируса. Скончались 450 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 639 пациентов, продолжают лечение в стационарах 1 180 человек.

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