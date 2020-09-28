Душанбе, , 11:14 — REGNUM Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане уничтожили условного врага, который, по легенде учений, захватил населенный пункт, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По замыслу учений, боевики захватили населенный пункт и организовали командный пункт в одном из зданий. Разведчики ликвидировали охрану условного противника и зачистили здание. Огневую поддержку с воздуха обеспечил боевой вертолет Ми-24.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане уничтожили караван с оружием условного противника. В учениях приняли участие около 500 человек, было задействовано 50 единиц вооружения и техники.

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