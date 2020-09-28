Сеул, , 11:17 — REGNUM В период с января по август 2020 года в Южной Корее произошло более четырех тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института Samsung Traffic Safety Research Institute.

Согласно опубликованным данным, в стране произошло 4 627 «пьяных» ДТП, в то время как в 2019 году показатель составил 3 787 происшествий.

Известно, что в период с 2016 по 2018 года в Южной Корее ежегодно происходили около 5000 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, однако в 2019 году, после ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде, их число сократилось.

За восемь месяцев в стране за нетрезвое вождение прав лишились 59 102 человека.

Напомним, что в июне 2019 года в Южной Корее вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде. Согласно закону, который назвали «закон Чон Хо», действие водительских прав приостанавливается в случае обнаружения алкоголя в крови на уровне от 0,03%, аннулирование прав происходит от 0,08% и выше.