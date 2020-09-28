Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM В Бурятии приостановлена деятельность пяти объектов торговли за нарушение санитарно-противоэпидемических требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 15 субъектов оштрафованы на общую сумму 1,2 млн рублей.

Медицинская маска Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Всего нарушения были выявлены в 28 розничных магазинах, торгующих непродовольственными товарами в торговых центрах Улан-Удэ. В числе прочего в заведениях отсутствуют устройства по обеззараживанию воздуха.

«По состоянию на 25 сентября 2020 года районными судами г. Улан-Удэ деятельность пяти объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток», — отметили в управлении.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряжённой. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки здесь выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев достигло 6877.

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