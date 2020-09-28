Курск, , 11:09 — REGNUM В Курской области 28 сентября зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем 27 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего в регионе выявлено 8011 положительных тестов.

Выписан после выздоровления был 6671 пациент, в том числе 23 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Курской области усилят контроль за соблюдением масочного режима