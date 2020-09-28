Курск, 28 сентября 2020, 11:09 — REGNUM В Курской области 28 сентября зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем 27 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлено 8011 положительных тестов.
Выписан после выздоровления был 6671 пациент, в том числе 23 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.
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