Махачкала, , 11:24 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане по состоянию на 10:30 28 сентября достигло 604, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие выходные в регионе умерли 15 пациентов с подтвержденным диагнозом: восемь человек скончались 26 сентября, еще семь — 27 сентября.

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Отметим, что в текущем месяце в Дагестане лишь 5 сентября не было зарегистрировано случаев смерти пациентов с коронавирусом. При этом последние пять дней в республике умирают ежедневно не менее семи носителей инфекции. Таких показателей смертности в регионе не было с июня.

К настоящему времени в Дагестане зафиксировано более 13,2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, за минувшие выходные в регионе инфекцию выявили у 164 человек. Выздоровели в республике 11,4 тыс. пациентов с COVID-19, или около 86% инфицированных.