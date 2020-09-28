Сеул, , 11:04 — REGNUM Разработчики игры PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) рассказали о наградах за окончание восьмого рейтингового сезона. Об этом сообщалось 27 сентября на официальном сайте проекта.

За достижение золотого и бриллиантового ранга геймеры получат доступ к особым эмблемам, а также обликам для автомобиля УАЗ и парашюта. Награды откроются 21 октября 2020 года, в момент завершения текущего сезона.

Напомним, PUBG — это популярная видеоигра в жанре «королевская битва». Её релиз состоялся в 2017 году.

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