Варшава, , 11:03 — REGNUM Трое граждан Таджикистана депортированы из Польши в страну происхождения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По данным следствия, они были связаны с организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занимались вербовкой поляков и украинцев для терактов на территории Польши.

Польские спецслужбы работали над преступной группой лиц несколько месяцев. В начале мая этого года стало известно о задержании четырех граждан Таджикистана сотрудниками Пограничной службы и Агентства внутренней безопасности. Пятый член этой группы был задержан в конце июня в результате международного сотрудничества антитеррористических служб.

По данным Агентства внутренней безопасности, пятый задержанный гражданин Таджикистана планировал поехать в Сирию, чтобы принять участие в джихаде, и связался с членом террористической организации, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После Агентство внутренней безопасности обратилось к министру внутренних дел с просьбой принять решение, обязывающее пятерых задержанных вернуться на родину, а также запретить им повторный въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения на 5 лет.

Спустя месяц такое решение было вынесено. Трое из них были внесены в «список нежелательных лиц на территории Республики Польша» и депортированы в Таджикистан. Однако по отношению к двум оставшимся решение было приостановлено из-за апелляции, поданной их адвокатом в Европейский суд по правам человека. Они пока остаются в Польше.

Читайте развитие сюжета: Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо