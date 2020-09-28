Тверь, , 11:03 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 сентября. Для сравнения — 24 сентября сообщалось о 35 выявленных за сутки носителях, 27 сентября — о 49 новых пациентах.

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Выписанных за минувшие сутки в регионе нет, также не изменилась и статистика смертности пациентов с коронавирусом.

Всего за период пандемии в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 6218 человек, выписаны с выздоровлением 4494 человека, 240 пациентов скончались.