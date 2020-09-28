Москва, , 11:07 — REGNUM Российский и советский правозащитник, физик Юрий Орлов, являвшийся основателем Московской Хельсинкской группы, скончался на 97-м год жизни. Об этом 28 сентября сообщает на сайте

«27 сентября 2020 года Юрий Федорович Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, ушел от нас на 97-м году жизни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Орлов прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением.

Отметим, Московская Хельсинкская группа, являющаяся старейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций, была создана в мае 1976 года и самораспустилась в 1982 году, а затем была восстановлена в 1989 году.