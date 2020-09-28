Токио, , 10:58 — REGNUM Состоялся анонс экшен-игры Dynasty Warriors 9: Empires. Дебютный трейлер проекта был опубликован 27 сентября на официальном YouTube-канале компании Koei Tecmo.

Разработчики сообщают, что в Empires игроков ожидает комбинация из двух лучших особенностей франшизы Dynasty Warrios: боёв в формате «один против тысячи» и стратегических элементов. Ожидается, что игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Напомним, Dynasty Warriors — это популярная серия экшен-игр, частично основанная на китайском романе «Троецарствие». Героями франшизы являются реальные китайские военачальники, использующие в бою различные сверхспособности.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры для консолей PlayStation резко выросли в цене