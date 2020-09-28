Красноярск, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 107 человек, за весь период — у 19 775. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в региональном оперштабе.

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Вылечились ещё 12 человек. Общее количество выздоровевших выросло до 15 156 пациентов.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 550.

Напомним, по состоянию на 27 сентября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 19 668 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край находится на третьем этапе снятия «коронавирусных» ограничений.

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