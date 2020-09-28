Краснодар, , 10:57 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, об этом сообщили 28 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 сентября, сообщалось о 98 новых носителях коронавируса.

«В Краснодаре выявлен 41 заболевший, в Новороссийске — 13, в Сочи — шесть. Пять случаев подтверждено в Ейском районе, четыре — в Белореченском, по три — в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Крыловском районах. По два заболевших в Новопокровском, Каневском, Крымском, Северском, Абинском районах. По одному случаю заражения выявлено в Славянском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Тихорецком, Тимашевском районах», — уточнили в оперативном штабе по региону.

В Краснодарском крае с 12 марта в целом положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 790 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 243. Выписаны с выздоровлением 10 443 человека, скончались 273 пациента. На 28 сентября 37 человек находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии.