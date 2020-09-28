Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 146 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Показатель продолжил рост и стал рекордным за месяц. По данным на 28 сентября 2020 года, за минувшие сутки вирус выявили у жителей Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Екатеринбурга (81 носитель), Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.

Теперь в регионе подтверждено 28 862 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе оштрафовали уже второго гражданина, вернувшегося из-за рубежа и не сдавшего тест на COVID-19.