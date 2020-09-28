Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 28 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 696 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 89 пензенцев. Накануне заболели 85 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего с момента наблюдения выздоровели 8726 пациентов, за сутки — один человек. 128 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на 25 сентября провели более 304,5 тыс. исследований с начала пандемии. За это время обследовали свыше 289,2 тыс. человек. За весь период наблюдений сняли с коронавирусного учета 31 519 человек, состояние здоровья 4744 пензенцев контролируется медиками на сегодняшний день.

Читайте также: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 289 тыс. человек