Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Три пациента с COVID-19 в течение последних суток скончались в Грузии. Об этом 28 сентября, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», журналистам сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

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Как рассказала врач, два пациента умерли в Аджарии. Это были мужчины 65 и 70 лет, и они оба страдали сопутствующими заболеваниями.

«У одного был сахарный диабет, а у другого — инсульт, острая двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность. Вывести из этого состояния не удалось», — сказала Энделадзе.

Она также сообщила, что в Тбилиси скончалась женщина в возрасте 57 лет с COVID-19, у которой также были сопутствующие заболевания.

Стоит отметить, что за время пандемии в Грузии умер 31 пациент с диагнозом COVID-19. Всего коронавирусом заразились 5552 человека. Справились с инфекцией — 2054.

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