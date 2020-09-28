Астрахань, , 10:54 — REGNUM В Астраханской области 28 сентября подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом — на один случай меньше, чем днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7068 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 570 человек.

Выздоровели 6657 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 108 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.