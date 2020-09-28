Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области обновлён рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом за последние три месяца. Так, за истекшие сутки на Дону выявили 193 новых носителей инфекции, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 28 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 23 муниципальных образованиях Ростовской области. Только в Ростове-на-Дону выявили 130 носителей инфекции. Большой прирост зарегистрирован в городе Гуково, где подтверждено 12 новых случаев заражения. Около четверти заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 5,2% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 21 тыс. 550 жителей Ростовской области.

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