Махачкала, , 10:54 — REGNUM Шесть человек погибли на дорогах Дагестане за два дня в результате автомобильных аварий. Об этом заявил начальник регионального управления ГИБДД Александр Шалагин в своем видеообращении к жителям республики, которое опубликовано на странице ведомства в Instagram.

«Ситуация с аварийностью, обеспечением безопасности дорожного движения в сентябре итак оставалась сложной, а в период с 26 по 27 сентября она резко ухудшилась и осложнилась. Прошла череда аварий, в результате которых погибло сразу шесть человек», — сказал Шалагин.

Так, две аварии произошли 27 сентября примерно в одно и то же время, около 4 часов утра, на федеральной автодороге «Кавказ» в Хасавюртовском районе Дагестана. В одной из них 29-летний водитель LADA Priora превысил скорость и столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом. В результате водитель легковушки и его 26-летний пассажир скончались на месте.

Еще в одном ДТП на трассе «Кавказ» 22-летний водитель KIA Rio также превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. Машина выехала на обочину и врезалась в дерево. Молодой человек и его 22-летняя спутница скончались, еще одна девушка находится в больнице.

Еще в двух авариях в эти дни погибли по одному человеку — этим происшествиям, как отметил Шалагин, также сопутствовало превышение скорости.

«Я обращаюсь ко всем жителям, гостям республики, к тем, кто не равнодушен к такому положению вещей: задумайтесь, остановитесь, остановите тех, кто нарушает рядом с вами», — сказал начальник управления ГИБДД по Дагестану.

По его словам, на дорогах республики в 2020 году погибли уже 223 человека, 25 из них скончались с начала сентября.