Воронеж, , 10:51 — REGNUM 158 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 сентября. Накануне, 27 сентября, сообщалось о 161 выявленном носителе коронавируса. Воронежская область остаётся в топ-10 регионов по суточному числу заразившихся.

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42 пациента за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, статистика смертности не изменилась.

Всего в Воронежской области, согласно данным сайта стопкоронавирус. рф, положительные результаты тестов на коронавирус получили 17 679 человек, выздоровели 15 869, скончались 175 пациентов. Региональный штаб 24 сентября сообщал о 187 умерших.