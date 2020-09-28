Нальчик, , 10:50 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции могут ужесточить карантинные меры. Решение об ограничениях будет принято на основании мониторинга в течение 10−14 дней. Об этом сообщил 25 сентября в ходе пресс-конференции главный санитарный врач республики Жирослан Пагов.

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По его словам, в первую очередь новые запреты могут коснуться предприятий общественного питания. В них создаются условия для большого скопления людей в основном на свадьбах и поминальных мероприятиях, подчеркнул Пагов.

«Именно торжества стали причиной роста заболеваемости в регионе. Если тенденция увеличения инфицированных будет продолжаться в течение десяти дней — двух недель, мы вместе с минздравом примем решение о введении новых ограничений», — приводятся слова руководителя управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии на официальной странице минздрава в Instagram.

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